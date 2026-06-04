"U manje formalnoj atmosferi razgovaram sa brojnim evropskim zvaničnicima" Vučić se oglasio iz Tivta: Ovo su ključne teme (foto, video)

Vučić će tokom samita imati više bilateralnih sastanaka sa liderima EU Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Tivtu sa brojnim evropskim zvaničnicima uoči Samita EU-Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram i objavio fotografije sa premijerom i predsednikom Crne Gore Milojkom Spajićem i Jakovom Milatovićem. "Sa domaćinima ovogodišnjeg Samita EU - Zapadni Balkan u Tivtu", piše u opisu fotografije. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanoj večeri priređenoj za učesnike Samita EU - Zapadni Balkan u Tivtu. "U manje formalnoj atmosferi razgovaram sa