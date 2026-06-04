"U manje formalnoj atmosferi razgovaram sa brojnim evropskim zvaničnicima" Vučić se oglasio iz Tivta: Ovo su ključne teme (foto, video)

Blic pre 2 sata
"U manje formalnoj atmosferi razgovaram sa brojnim evropskim zvaničnicima" Vučić se oglasio iz Tivta: Ovo su ključne teme…

Vučić će tokom samita imati više bilateralnih sastanaka sa liderima EU Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Tivtu sa brojnim evropskim zvaničnicima uoči Samita EU-Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram i objavio fotografije sa premijerom i predsednikom Crne Gore Milojkom Spajićem i Jakovom Milatovićem. "Sa domaćinima ovogodišnjeg Samita EU - Zapadni Balkan u Tivtu", piše u opisu fotografije. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanoj večeri priređenoj za učesnike Samita EU - Zapadni Balkan u Tivtu. "U manje formalnoj atmosferi razgovaram sa
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