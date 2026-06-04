Vučić se sastao sa premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom u Tivtu

Vučić će tokom samita imati više bilateralnih sastanaka sa liderima EU Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Tivtu sa premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom, uoči Samita EU-Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu.

Tokom samita, predsednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom. Takođe, planirani su i bilateralni susreti predsednika Vučića sa predsednikom Vlade Slovačke Robertom Ficom, saveznim kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Vlade Irske Majklom Martinom i drugim učesnicima