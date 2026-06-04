Vučić se sastao sa premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom u Tivtu
Blic pre 21 minuta
Vučić će tokom samita imati više bilateralnih sastanaka sa liderima EU Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Tivtu sa premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom, uoči Samita EU-Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu.
Tokom samita, predsednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom. Takođe, planirani su i bilateralni susreti predsednika Vučića sa predsednikom Vlade Slovačke Robertom Ficom, saveznim kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Vlade Irske Majklom Martinom i drugim učesnicima