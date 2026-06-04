Koliko će još trajati pregovori o kupoprodaji NIS-a

Prošlo je 18 meseci otkako je Vašington prvi put zapretio sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS) i devet meseci otkako su uvedene, a ključno pitanje srpske privrede još nije rešeno.

Neke stvari su, međutim, jasnije nego što su bile - mađarski Mol Group je najverovatniji kupac ruskog paketa akcija, zbog kojeg se naftna kompanija ključna za snabdevanje tržišta Srbije našla na crnoj listi američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC). Iako postoji nada da se pregovori bliže kraju, zasad se nastavlja niz probijanja rokova - mađarska kompanija MOL u sredu je od američkog OFAC-a zatražila dodatnih 30 dana za završetak pregovora. "Zahtev