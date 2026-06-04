Poginuo srpski vojnik u mirovnoj misiji

Bujanovačke pre 35 minuta
Poginuo srpski vojnik u mirovnoj misiji
Bujanovac, 4. jun 2026. Stariji vodnik Milovan Jovanović, pripadnik Vojske Srbije, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane. “Starijem vodniku Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je
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