Košarkaški klub Partizan i ABA liga se oprostili od Edina Avdića

Danas pre 3 sata  |  Beta
Košarkaški klub Partizan i ABA liga se oprostili od Edina Avdića

Sve ljubitelje košarke na tlu bivše Jugoslavije potresla je vest da je danas iznenada preminuo Edin Avdić, jedan od najboljih regionalnih sportskih komentatora.

Avdić je preminuo u Sarajevu u 47. godini, a od njega se oprostio i nekadašnji selektor Srbije Aleksandar Saša Đorđević. Sada su to učini i čelnici regionalne ABA lige, koju je Avdić godinama komentarisao na kanalu Arena Sport. – Edinova strast prema košarci bila je očigledna u svemu što je radio. Kroz svoje pronicljive komentare, angažovan rad u medijima i kao voditelj podkasta ‘ABA Talks’, pomogao je da približi košarku navijačima širom regiona i ostavio je
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