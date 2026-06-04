Savet Evrope zvanično odobrio početak pregovora o ukidanju rominga između EU i Zapadnog Balkana

Savet Evropske unije (EU) odobrio je danas početak pregovora o proširenju režima „Roming kao kod kuće“ na Zapadni Balkan, što bi građanima u regionu omogućilo da koriste usluge mobilnih operatera u zemljama EU bez dodatnih roming troškova. „Odluka o otvaranju pregovora o proširenju režima ‘Roming kao kod kuće’ na Zapadni Balkan šalje jasan signal posvećenosti EU regionu. Veća povezanost znači veće mogućnosti za građane, preduzeća i ekonomsku saradnju“, izjavila je