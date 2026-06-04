Srušio se manji avion kod Medulina, više osoba poginulo

Više ljudi je poginulo u padu malog aviona kod Medulina u Hrvatskoj u četvrtak oko 11:20 časova, potvrdila je istarska policija, a nezvanično se javlja da su četiri osobe poginule dok se za dve još uvek traga.

Prema trenutno dostupnim informacijama, javlja N1 Hrvatska, policija je oko 11:20 časova primila prijavu o padu malog aviona u oblasti Kampanož, između Kaštijuna i Medulina i sve ekipe hitne pomoći su poslate na lice mesta. „Trenutno su sve službe, od službe hitne medicinske pomoći i vatrogasaca do policije, na licu mesta i preduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti“, rekao je službenik policije za odnose s javnošću Alen Pačić, potvrđujući da je u nesreći