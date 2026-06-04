Srušio se manji avion kod Medulina, više osoba poginulo

Danas pre 30 minuta  |  N1 Hrvatska
Srušio se manji avion kod Medulina, više osoba poginulo

Više ljudi je poginulo u padu malog aviona kod Medulina u Hrvatskoj u četvrtak oko 11:20 časova, potvrdila je istarska policija, a nezvanično se javlja da su četiri osobe poginule dok se za dve još uvek traga.

Prema trenutno dostupnim informacijama, javlja N1 Hrvatska, policija je oko 11:20 časova primila prijavu o padu malog aviona u oblasti Kampanož, između Kaštijuna i Medulina i sve ekipe hitne pomoći su poslate na lice mesta. „Trenutno su sve službe, od službe hitne medicinske pomoći i vatrogasaca do policije, na licu mesta i preduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti“, rekao je službenik policije za odnose s javnošću Alen Pačić, potvrđujući da je u nesreći
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Avionska nesreća kod Medulina: više poginulih, za dve osobe se traga

Avionska nesreća kod Medulina: više poginulih, za dve osobe se traga

Insajder pre 10 minuta
Srušio se manji avion u Hrvatskoj, ima poginulih

Srušio se manji avion u Hrvatskoj, ima poginulih

Nedeljnik pre 30 minuta
Pao avion u Hrvatskoj, najmanje četvoro mrtvih

Pao avion u Hrvatskoj, najmanje četvoro mrtvih

Nova pre 5 minuta
Srušio se manji avion u Hrvatskoj, više osoba poginulo

Srušio se manji avion u Hrvatskoj, više osoba poginulo

N1 Info pre 5 minuta
Srušio se avion u Hrvatskoj! Hitne službe jure na lice mesta, ima mrtvih i nestalih: Ovo je područje na kom je letelica pala

Srušio se avion u Hrvatskoj! Hitne službe jure na lice mesta, ima mrtvih i nestalih: Ovo je područje na kom je letelica pala

Blic pre 35 minuta
Srušio se manji avion kod Medulina u Hrvatskoj, ima poginulih

Srušio se manji avion kod Medulina u Hrvatskoj, ima poginulih

Euronews pre 35 minuta
Srušio se mali avion u Hrvatskoj, ima poginulih

Srušio se mali avion u Hrvatskoj, ima poginulih

RTS pre 10 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Hrvatska

Svet, najnovije vesti »

Zelenski: Rusija je ubila više od 700 dece u Ukrajini od početka rata

Zelenski: Rusija je ubila više od 700 dece u Ukrajini od početka rata

Insajder pre 39 minuta
Avionska nesreća kod Medulina: više poginulih, za dve osobe se traga

Avionska nesreća kod Medulina: više poginulih, za dve osobe se traga

Insajder pre 10 minuta
Fon der Lajen: EU priprema paket ekonomske podrške za Jermeniju nakon ruskog pritiska

Fon der Lajen: EU priprema paket ekonomske podrške za Jermeniju nakon ruskog pritiska

Insajder pre 15 minuta
Zelenski: Više od 707 dece ubijeno do sada

Zelenski: Više od 707 dece ubijeno do sada

Danas pre 0 minuta
Napad Ukrajine na Krim, četvoro poginulih: proruske vlasti

Napad Ukrajine na Krim, četvoro poginulih: proruske vlasti

BBC News pre 40 minuta