Ulazak crnogorskih državljana u Srbiju i dalje otežan zbog pojačanih kontrola

Danas pre 1 sat  |  Pobjeda.me
Ulazak crnogorskih državljana u Srbiju i dalje otežan zbog pojačanih kontrola

Na graničnim prelazima Crne Gore i Srbije i jutros su velike gužve zbog detaljnih i rigoroznih kontrola koje sprovode progranični organi Srbije, javio je portal RTCG.

Portal je preneo da su prema nezvaničnim informacijama uzrok gužvi rigorozne i detaljne kontrole koje sprovode pogranični organi Srbije, zbog čega se stvaraju kolone, a pojedina lica se vraćaju sa granice. Iz Granične policije Crne Gore su naveli da je sa crnogorske strane sve regularno i da se crnogorski prelazi prolaze bez zastoja. Dodali su da nemaju zvanične informacije o problemima sa ulaskom u Srbiju, niti je to u njihovoj nadležnosti, ali da dojave sa terena
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