Važna pobeda omladinske reprezentacije Srbije protiv Grčke u kvalifikacijama za kontinentalno prvenstvo

Danas pre 10 sati  |  Danas Online
Važna pobeda omladinske reprezentacije Srbije protiv Grčke u kvalifikacijama za kontinentalno prvenstvo

Odličan start nove generacije omladinske (U-19) reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027.

Srbija je upisala važnu pobedu protiv domaćina turnira – Grčke, rezultatom 0:1 (0:0). Gol odluke postigao je Vilijam Milvud u četvrtom minutu nadoknade vremena. Omladinci se nakon prvog kola nalaze na prvoj poziciji na tabeli, nakon što je drugi meč grupe A6 između Portugala i Kazahstana (1:1) završen bez pobednika, navodi se na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza Srbije. Uzbudljiv meč viđen je u Solunu, u kome su izabranici selektora Slađana Nikolića imali solidnih
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Važna pobeda Srbije na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, Milvud dao gol odluke u nadoknadi

Važna pobeda Srbije na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, Milvud dao gol odluke u nadoknadi

Nova pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalEvropsko prvenstvoFudbalski savezGrčkaPortugalFudbalski savez SrbijeSolunKazahstan

Sport, najnovije vesti »

Niksi poveli protiv San Antonija u NBA finalu

Niksi poveli protiv San Antonija u NBA finalu

Danas pre 16 minuta
Alžir pobedio Holandiju u Roterdamu

Alžir pobedio Holandiju u Roterdamu

RTS pre 1 minut
Odmah brejk u NBA finalu: Vembanjama oborio glavu i počeo da besni

Odmah brejk u NBA finalu: Vembanjama oborio glavu i počeo da besni

Mondo pre 31 minuta
Pariska bajka: Od „ne živi mi se“ do polufinala Rolan Garosa

Pariska bajka: Od „ne živi mi se“ do polufinala Rolan Garosa

Sport klub pre 31 minuta
Saznajemo: Spreman novi ugovor! Nikolić vodi AEK do 2029.

Saznajemo: Spreman novi ugovor! Nikolić vodi AEK do 2029.

Sport klub pre 16 minuta