Važna pobeda omladinske reprezentacije Srbije protiv Grčke u kvalifikacijama za kontinentalno prvenstvo

Odličan start nove generacije omladinske (U-19) reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027.

Srbija je upisala važnu pobedu protiv domaćina turnira – Grčke, rezultatom 0:1 (0:0). Gol odluke postigao je Vilijam Milvud u četvrtom minutu nadoknade vremena. Omladinci se nakon prvog kola nalaze na prvoj poziciji na tabeli, nakon što je drugi meč grupe A6 između Portugala i Kazahstana (1:1) završen bez pobednika, navodi se na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza Srbije. Uzbudljiv meč viđen je u Solunu, u kome su izabranici selektora Slađana Nikolića imali solidnih