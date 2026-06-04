Vučić danas sa Koštom u Beogradu. Ovaj susret je važan podsticaj daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Palati Srbija sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

Vučić i Košta će u 9 sati imati tête-à-tête razgovor, a zatim će uslediti plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije predvođeni Vučićem i Koštom. Izjave za medije Vučića i Košte planirane su u 9.50 sati, saopštila je pres služba predsednika. Vučić je juče dočekao Koštu na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" i poželeo mu srdačnu dobrodošlicu. -Ova poseta je važan podsticaj daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije i potvrda je značaja dijaloga koji