Od danas jednim tagom kroz Srbiju i Republiku Srpsku

Ilustracija (Foto: Bojan Marinković) Sistem elektronske naplate putarine Republike Srpske od danas je deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine TOLL4ALL, saopštilo je JP Putevi Srbije. - Zahvaljujući saradnji Puteva Srbije i preduzeća Autoputevi Republike Srpske, korisnici sada mogu da koriste jedan TAG uređaj za prolazak kroz naplatne stanice u Srbiji i Republici Srpskoj, bez potrebe za nabavkom dodatnih uređaja i bez zaustavljanja na naplatnim mestima