Od danas jednim tagom kroz Srbiju i Republiku Srpsku

Ekapija pre 1 sat
Od danas jednim tagom kroz Srbiju i Republiku Srpsku
Ilustracija (Foto: Bojan Marinković) Sistem elektronske naplate putarine Republike Srpske od danas je deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine TOLL4ALL, saopštilo je JP Putevi Srbije. - Zahvaljujući saradnji Puteva Srbije i preduzeća Autoputevi Republike Srpske, korisnici sada mogu da koriste jedan TAG uređaj za prolazak kroz naplatne stanice u Srbiji i Republici Srpskoj, bez potrebe za nabavkom dodatnih uređaja i bez zaustavljanja na naplatnim mestima
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Putevi Srbije: Jednim tagom i kroz Republiku Srpsku

Putevi Srbije: Jednim tagom i kroz Republiku Srpsku

OK radio pre 1 sat
Veliko olakšanje za vozače: Od danas jednim tagom kroz Republiku Srpsku

Veliko olakšanje za vozače: Od danas jednim tagom kroz Republiku Srpsku

Blic pre 56 minuta
"Toll4All" od danas jednim tagom kroz Srbiju i Republiku Srpsku

"Toll4All" od danas jednim tagom kroz Srbiju i Republiku Srpsku

Kurir pre 1 sat
Jedan tag za pet država: Sistem naplate putarine Republike Srpske od sutra u mreži Toll4All

Jedan tag za pet država: Sistem naplate putarine Republike Srpske od sutra u mreži Toll4All

Glas Zapadne Srbije pre 40 minuta
Od sutra jednim TAG uređajem kroz Srbiju i Republiku Srpsku: TOLL4ALL povezuje pet zemalja regiona

Od sutra jednim TAG uređajem kroz Srbiju i Republiku Srpsku: TOLL4ALL povezuje pet zemalja regiona

Telegraf pre 1 sat
Jedan tag za Srbiju i Republiku Srpsku: Od danas proširen sistem TOLL4ALL

Jedan tag za Srbiju i Republiku Srpsku: Od danas proširen sistem TOLL4ALL

Euronews pre 2 sata
Promena u Republici Srpskoj: Od danas se putarina plaća u okviru novog sistema

Promena u Republici Srpskoj: Od danas se putarina plaća u okviru novog sistema

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaputarinaPutevi SrbijeTagToll4All

Ekonomija, najnovije vesti »

Subotički biznismen poslao ponudu Gaspromu za preuzimanje NIS-a

Subotički biznismen poslao ponudu Gaspromu za preuzimanje NIS-a

Kamatica pre 0 minuta
Gubitak Arene u 2025. godini veći od 100 miliona evra

Gubitak Arene u 2025. godini veći od 100 miliona evra

Danas pre 1 minut
Gold gondola na Zlatiboru pustila u rad solarnu elektranu

Gold gondola na Zlatiboru pustila u rad solarnu elektranu

Danas pre 26 minuta
Samsung predstavlja novu generaciju Galaxy Watch funkcija za svakodnevno praćenje zdravlja uz AI

Samsung predstavlja novu generaciju Galaxy Watch funkcija za svakodnevno praćenje zdravlja uz AI

Nedeljnik pre 11 minuta
Leskovački Simplon pred prodajom, traži se procenitelj - Šta je ostalo od nekadašnjeg moćnog prevoznika sa juga Srbije

Leskovački Simplon pred prodajom, traži se procenitelj - Šta je ostalo od nekadašnjeg moćnog prevoznika sa juga Srbije

Ekapija pre 15 minuta