Bez dogovora o novom visokom predstavniku u BiH: Kristijan Šmit ostaje na funkciji do kraja meseca

Upravni odbor Veća za implementaciju mira (PIK) nije postigao dogovor o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, čime je završeno dvodnevno zasedanje bez konačne odluke o jednom od ključnih političkih pitanja u zemlji.

Nezvanične informacije iz diplomatskih krugova ukazuju na duboke podele unutar međunarodne zajednice, pre svega između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, koje su i ovog puta ostale na suprotnim stranama kada je reč o izboru naslednika Kristijana Šmita. Kako se navodi, razlike su se kristalisale oko dva kandidata koja su bila u užem krugu, od ukupno trojice koji se pominju u javnosti. Sjedinjene Američke Države, uz podršku Italije, podržavale su