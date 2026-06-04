Bez dogovora o novom visokom predstavniku u BiH: Kristijan Šmit ostaje na funkciji do kraja meseca

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews/Belmina
Bez dogovora o novom visokom predstavniku u BiH: Kristijan Šmit ostaje na funkciji do kraja meseca

Upravni odbor Veća za implementaciju mira (PIK) nije postigao dogovor o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, čime je završeno dvodnevno zasedanje bez konačne odluke o jednom od ključnih političkih pitanja u zemlji.

Nezvanične informacije iz diplomatskih krugova ukazuju na duboke podele unutar međunarodne zajednice, pre svega između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, koje su i ovog puta ostale na suprotnim stranama kada je reč o izboru naslednika Kristijana Šmita. Kako se navodi, razlike su se kristalisale oko dva kandidata koja su bila u užem krugu, od ukupno trojice koji se pominju u javnosti. Sjedinjene Američke Države, uz podršku Italije, podržavale su
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Stav dana: Ko će naslediti Kristijana Šmita?

Stav dana: Ko će naslediti Kristijana Šmita?

Newsmax Balkans pre 24 sata
Marko Rubio o Grenlandu: "Za sada" je to deo Danske, ali i važan element odbrane Zapada

Marko Rubio o Grenlandu: "Za sada" je to deo Danske, ali i važan element odbrane Zapada

Radio 021 pre 2 sata
Šmit se oglasio: Visoki predstavnik i OHR ostaju - bonska ovlašćenja nisu dovedena u pitanje (video)

Šmit se oglasio: Visoki predstavnik i OHR ostaju - bonska ovlašćenja nisu dovedena u pitanje (video)

Večernje novosti pre 3 sata
Upravni odbor PIC-a bez konsenzusa o novom visokom predstavniku, Šmit ostaje u BiH do kraja juna

Upravni odbor PIC-a bez konsenzusa o novom visokom predstavniku, Šmit ostaje u BiH do kraja juna

Insajder pre 4 sati
Bez konsenzusa o novom visokom predstavniku, Šmit ostaje u BiH do kraja juna

Bez konsenzusa o novom visokom predstavniku, Šmit ostaje u BiH do kraja juna

Radio 021 pre 5 sati
Od Karla Bilta do Kristijana Šmita: Ko je i kako menjao političku sliku Bosne i Hercegovine

Od Karla Bilta do Kristijana Šmita: Ko je i kako menjao političku sliku Bosne i Hercegovine

Euronews pre 4 sati
Šmit: Narednih dana nastavljaju se razgovori o mom nasledniku, opšti konsenzus o važnosti OHR u BiH

Šmit: Narednih dana nastavljaju se razgovori o mom nasledniku, opšti konsenzus o važnosti OHR u BiH

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaEvropska UnijaUpravni odborItalijameđunarodna zajednicaIzboriKristijan smitohr

Balkan, najnovije vesti »

Teška nesreća u Banjaluci: Pao sa krova dok je popravljao kuću, hitno prebačen u bolnicu

Teška nesreća u Banjaluci: Pao sa krova dok je popravljao kuću, hitno prebačen u bolnicu

Kurir pre 19 minuta
Stav dana: Ko će naslediti Kristijana Šmita?

Stav dana: Ko će naslediti Kristijana Šmita?

Newsmax Balkans pre 24 sata
Milatović i Spajić ugostili evropske lidere uoči Samita EU–Zapadni Balkan: Dobro došli u Crnu Goru, narednu članicu EU

Milatović i Spajić ugostili evropske lidere uoči Samita EU–Zapadni Balkan: Dobro došli u Crnu Goru, narednu članicu EU

Euronews pre 1 sat
Vukosava Crnjanski iz CRTE: Ova vlast ne priprema društvo za evropske integracije VIDEO

Vukosava Crnjanski iz CRTE: Ova vlast ne priprema društvo za evropske integracije VIDEO

Nova pre 1 sat
Vučić: Osećam se sigurno u Crnoj Gori, momci koji su vraćeni iz Tivta nisu ništa loše uradili

Vučić: Osećam se sigurno u Crnoj Gori, momci koji su vraćeni iz Tivta nisu ništa loše uradili

Newsmax Balkans pre 49 minuta