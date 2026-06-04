Izgradnja poverenja i ubrzanje procesa: Kolaković za Euronews Srbija o porukama Antonija Košte u Beogradu

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Izgradnja poverenja i ubrzanje procesa: Kolaković za Euronews Srbija o porukama Antonija Košte u Beogradu

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta boravi u poseti Beogradu.

Njega je sinoć na aerodromu "Nikola Tesla“ dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Danas je u Palati Srbija održan plenarni razgovor delegacija Srbije i Evropske unije, predvođen predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsednikom Evropskog saveta Antonijem Koštom. O poseti Antonija Košte Beogradu i zemljama Zapadnog Balkana, očekivanjima od samita u Tivtu, ali i evropskom putu Srbije, za Euronews Srbija govorila je Aleksandra Kolaković iz Instituta za
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