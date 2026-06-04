Izraelska vojska objavila ko je izvršio napad na bazu u Libanu u kojoj je poginuo srpski vojnik

Izraelska vojska (IDF) saopštila je da je organizacija Hezbolah ispalila minobacačke granate na položaj mirovnih snaga Ujedinjenih nacija (UNIFIL) u južnom Libanu.

U ovom napadu, kako je ranije potvrđeno, tragično je nastradao pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, dok su još dva člana misije povređena. Prema zvaničnom saopštenju IDF-a, napad se dogodio tokom noći kada je nekoliko minobacačkih granata pogodilo bazu UNIFIL-a u oblasti Dibine na jugu Libana. "Ispitivanje putanje lansiranja jasno ukazuje da je vatru otvorila teroristička organizacija Hezbolah", ističe se u saopštenju izraelske vojske, čime je