Macut: Početak pregovora o ulasku u režim "Roming kao kod kuće" važan za povezanost sa Evorpskom unijom

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da je početak pregovora o uključivanju država Zapadnog Balkana u režim "Roming kao kod kuće" (Roam Like at Home) važan korak ka većoj povezanosti regiona sa Evropskom unijom i još jedan dokaz da se koristi od evropskih integracija sve više konkretno osećaju u svakodnevnom životu građana Srbije. "Izražavam veliko zadovoljstvo što je Savet Evropske unije danas i formalno odobrio početak pregovora o uključivanju