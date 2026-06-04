Macut: Početak pregovora o ulasku u režim "Roming kao kod kuće" važan za povezanost sa Evorpskom unijom

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Macut: Početak pregovora o ulasku u režim "Roming kao kod kuće" važan za povezanost sa Evorpskom unijom
Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da je početak pregovora o uključivanju država Zapadnog Balkana u režim "Roming kao kod kuće" (Roam Like at Home) važan korak ka većoj povezanosti regiona sa Evropskom unijom i još jedan dokaz da se koristi od evropskih integracija sve više konkretno osećaju u svakodnevnom životu građana Srbije. "Izražavam veliko zadovoljstvo što je Savet Evropske unije danas i formalno odobrio početak pregovora o uključivanju
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