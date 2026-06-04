Mekalister: Proširenje EU na zemlje Zapadnog Balkana je značajno za stabilnost cele Evrope

Predsednik Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta (Afet) Dejvid Mekalister ocenio je da se politika proširenja vratila u vrh agende Evropske unije, da je Zapadni Balkan u srcu Evrope i da stabilan region ima ogroman značaj za celu Evropu, kao i da je to veoma važna investicija u mir, bezbednost i stabilnost.

On je u intervjuu za European Newsroom (ENR), rekao da se on lično zalaže za individualni pristup zasnovan na zaslugama i pojasnio da misli tako jer su zemlje Zapadnog Balkana pojedinačno u veoma različitim fazama napretka. Prema njegovim rečima u interesu EU je proširenje na zemlje Zapadnog Balkana i da je zato potrebno da se one zadrže na tom evropskom putu. "Možemo da pružimo podršku, možemo da pružimo ekonomsku podršku, možemo da damo finansijsku, političku