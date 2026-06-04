Najviše ljut na svoje: Tramp kritikovao i demokrate i republikance koji su glasali da mu ograniče ovlašćenja

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Najviše ljut na svoje: Tramp kritikovao i demokrate i republikance koji su glasali da mu ograniče ovlašćenja
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp oštro je danas kritikovao predstavnike Demokratske stranke, ali i Republikanske partije, čiji je član, zato što su u Predstavničkom domu glasali za ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. "Na tom besmislenom glasanju, Predstavnički dom je glasao, sa četiri loša republikanca i svim demokratama, da ograniči moja ratna ovlašćenja, baš usred mojih poslednjih pregovora o okončanju rata sa Islamskom Republikom Iran.
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