Petković: U razgovoru sa Sorensenom ukazao sam na pritiske na Srbe pred izbore na Kosovu i Metohiji

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Petković: U razgovoru sa Sorensenom ukazao sam na pritiske na Srbe pred izbore na Kosovu i Metohiji
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obavestio je danas u razgovoru u Beogradu posrednika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Petera Sorensena o pritiscima vlasti u Prištini na Srbe u Pokrajini uoči parlamentarnih izbora 7. juna. "Ukazao sam na pritisak sa kojim se naš narod suočava, na politički motivisana hapšenja i eskalatorne poteze koje režim u Prištini sprovodi u jeku predizborne kampanje", napisao je Petković u objavi na svom
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Od čarter leta do upozorenja BIA: Kako je za 24 sata produbljena kriza u odnosima Srbije i Crne Gore (VIDEO)

Od čarter leta do upozorenja BIA: Kako je za 24 sata produbljena kriza u odnosima Srbije i Crne Gore (VIDEO)

Insajder pre 3 minuta
Dan uživo: Varnice bratske ljubomore

Dan uživo: Varnice bratske ljubomore

N1 Info pre 1 sat
Petković: U razgovoru sa Sorensenom ukazao sam na pritiske na Srbe pred izbore na KiM

Petković: U razgovoru sa Sorensenom ukazao sam na pritiske na Srbe pred izbore na KiM

RTV pre 1 sat
"Ukazao sam na pritiske na Srbe pred izbore na KiM", Petković sa Sorensenom: "Režim u Prištini sprovodi eskalatorne poteze"

"Ukazao sam na pritiske na Srbe pred izbore na KiM", Petković sa Sorensenom: "Režim u Prištini sprovodi eskalatorne poteze"

Blic pre 1 sat
"Bez problema mogu da se organizuju i pokušaju likvidaciju Vučića" Zvicer realna pretnja predsedniku: "Siguran sam da u…

"Bez problema mogu da se organizuju i pokušaju likvidaciju Vučića" Zvicer realna pretnja predsedniku: "Siguran sam da u njegovom skrivanju stoje pojedinci iz institucija"

Blic pre 1 sat
Direktor Kancelarije za KiM razgovarao sa Sorensenom: "Režim u Prištini sprovodi politički motivisana hapšenja"

Direktor Kancelarije za KiM razgovarao sa Sorensenom: "Režim u Prištini sprovodi politički motivisana hapšenja"

Newsmax Balkans pre 58 minuta
Petković: "U razgovoru sa Sorensenom ukazao sam na pritiske na Srbe pred izbore na KiM"

Petković: "U razgovoru sa Sorensenom ukazao sam na pritiske na Srbe pred izbore na KiM"

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoEvropska UnijaParlamentarni izboriMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaIzboripetar petkovickim

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Nisam znao za čarter let koji je iz Tivta u sredu vraćen u Beograd

Vučić: Nisam znao za čarter let koji je iz Tivta u sredu vraćen u Beograd

Danas pre 1 sat
Od čarter leta do upozorenja BIA: Kako je za 24 sata produbljena kriza u odnosima Srbije i Crne Gore (VIDEO)

Od čarter leta do upozorenja BIA: Kako je za 24 sata produbljena kriza u odnosima Srbije i Crne Gore (VIDEO)

Insajder pre 3 minuta
Vučić o putnicima vraćenim iz Tivta: Nema govora o destabilizaciji, ti momci nisu učinili ništa loše

Vučić o putnicima vraćenim iz Tivta: Nema govora o destabilizaciji, ti momci nisu učinili ništa loše

Euronews pre 43 minuta
"Usred Crne Gore vam kažem, neću da poštujem vaše istorijske laži i falsifikate", Vučić iz Tivta: "I ranije su u skaj…

"Usred Crne Gore vam kažem, neću da poštujem vaše istorijske laži i falsifikate", Vučić iz Tivta: "I ranije su u skaj prepiskama pričali o mom ubistvu"

Blic pre 48 minuta
Kalas o pogibiji srpskog mirovnjaka u Libanu: "Smrt UN vojnika podseća na krhkost primirja"

Kalas o pogibiji srpskog mirovnjaka u Libanu: "Smrt UN vojnika podseća na krhkost primirja"

Radio 021 pre 8 minuta