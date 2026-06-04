Petković: U razgovoru sa Sorensenom ukazao sam na pritiske na Srbe pred izbore na Kosovu i Metohiji

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obavestio je danas u razgovoru u Beogradu posrednika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Petera Sorensena o pritiscima vlasti u Prištini na Srbe u Pokrajini uoči parlamentarnih izbora 7. juna. "Ukazao sam na pritisak sa kojim se naš narod suočava, na politički motivisana hapšenja i eskalatorne poteze koje režim u Prištini sprovodi u jeku predizborne kampanje", napisao je Petković u objavi na svom