Srušio se manji avion kod Medulina u Hrvatskoj, ima poginulih

Avion manjih dimenzija srušio se na području Medulina, javljaju hrvatski mediji.

Navode da je policija dojavu o padu aviona dobili u 11.25 sati. Reč je, dodaju, o avionu manjih dimenzija na području Medulina. Tanjug/AP/Goran Sebelic "Dana 04.06. u 11.18 sati zaprimljena je dojava o padu manjeg zrakoplova na području Campanož (nedaleko aerodroma Medulin). Dojava je potvrđena, sve hitne sluzbe (policija, hitna pomoć i vatrogasci) su na terenu i poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti", objavila je policija. Više osoba je poginulo u padu