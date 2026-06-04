Rama za proteste oko Kušnerovog projekta krivi hibridni rat protiv Albanije i dezinformacije

Albanski premijer Edi Rama izjavio je da su protesti zbog njegovog plana izgradnje velikog turističkog kompleksa na albanskoj obali plod dezinformacija i hibridnog rat protiv Albanije.

Rama u saradnji sa zetom predsednika SAD Džaredom Kušnerom i njegovom suprugom Ivankom Tramp na malom ostrvu Sazan i u obližnjem primorskom selu Zvernec, na jugu Albanije, namerava da na 1.400 hektara izgradi luksuzno odmaralište sa hotelima sa ukupno 10.000 soba i uz to vile, apartmane, bazene i marine za jahte. Vlasti su taj deo obale već ogradile bodljikavom žicom, a protest koji je u početku mobilisao ekologe i lokalne žitelje, proširio se nakon što su se