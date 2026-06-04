SVEŽIJE VREME U NIŠU: Danas kiša, pljuskovi i pad temperature za sedam stepeni

Glas juga pre 28 minuta
SVEŽIJE VREME U NIŠU: Danas kiša, pljuskovi i pad temperature za sedam stepeni

Najniža temperatura biće oko 16 stepeni, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići oko 22 stepena Celzijusa.

To je čak sedam stepeni manje u odnosu na sredu, kada je u Nišu izmereno oko 29 stepeni. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji će u večernjim satima oslabiti i promeniti smer na južni. U većem delu Srbije danas će biti promenljivo oblačno i malo svežije vreme. Na severu i zapadu zemlje očekuju se sunčani intervali i uglavnom suvo vreme, dok će u centralnim, južnim i istočnim krajevima mestimično padati kiša, uz mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom.
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