SVEŽIJE VREME U NIŠU: Danas kiša, pljuskovi i pad temperature za sedam stepeni
Glas juga pre 28 minuta
Najniža temperatura biće oko 16 stepeni, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići oko 22 stepena Celzijusa.
To je čak sedam stepeni manje u odnosu na sredu, kada je u Nišu izmereno oko 29 stepeni. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji će u večernjim satima oslabiti i promeniti smer na južni. U većem delu Srbije danas će biti promenljivo oblačno i malo svežije vreme. Na severu i zapadu zemlje očekuju se sunčani intervali i uglavnom suvo vreme, dok će u centralnim, južnim i istočnim krajevima mestimično padati kiša, uz mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom.