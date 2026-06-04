Elektrodistribucija Niš – 04.06.2026

Gradski portal 018 pre 39 minuta  |  redakcija GP018
Elektrodistribucija Niš – 04.06.2026
Ogranak Elektrodistribucija Niš radi na redovnom održavanju distributivne elektroenergetske mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika i prevencije kvarova. Dana 04.06.2026. godine bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama:snabdevanja električnom energijom korisnika i prevencije kvarova. – u vremenu od 09:00 do 11:00: Drenovačka (1-15a,16,18,20), Pribojska (6); – u vremenu od 09:30 do 10:00: konzum opštine
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