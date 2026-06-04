Gradska slava Sveti Car Konstantin i Carica Jelena program proslave za 04.06.2026. godine

Gradski portal 018 pre 29 minuta  |  redakcija GP018
Gradska slava Sveti Car Konstantin i Carica Jelena program proslave za 04.06.2026. godine
Program gradske slave Sveti Car Konstantin i Carica Jelena za 04.06.2026. godine: 11:00 Predstava omladinskog i dečjeg pozorišta ZONA ZAMFIROVA ​ Organizator: Dečiji kulturno-rekreativni centar Niš (Trg kralja Milana) 12:00 MAJSKA PESMA 2026 (POLUČASOVNI MUZIČKI PROGRAM) ​ Organizator: Dečiji kulturno-rekreativni centar Niš (Trg kralja Milana) 13:00 Radionica za decu ŽIVOT U ANTIČKO DOBA Organizator: Narodni muzej Niš ​(Arheološko nalazište Medijana) 14:00
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