Narodna biblioteka darivala Nišlije knjigama za gradsku slavu

Povodom gradske slave Sveti car Konstantin i carica Jelena, Narodna biblioteka „Stevan Sremac” je tradicionalno obradovala Nišlije prazničnim poklonima.

Na Trgu kralja Milana, gde je bila postavljena „Putujuća biblioteka”, prolaznicima svih generacija je podeljen veliki broj knjiga. Ovom akcijom je na simboličan način naša ustanova, kao i svake godine, čestitala slavu svojim sugrađanima. Pored ove akcije, u okviru obeležavanja gradske slave, Narodna biblioteka će danas od 14 sati otvoriti izložbu „Bibliotekom kroz vreme”, na prozorima na objektu Biblioteke u ulici Borivoja Gojkovića 9. Takođe, 5. juna u 12 sati