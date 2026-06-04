Niški pasoš ponovo vodi sugrađane u šetnju kroz istoriju grada: Nova tura 6. juna

Gradski portal 018 pre 19 minuta  |  redakcija GP018
Niški pasoš ponovo vodi sugrađane u šetnju kroz istoriju grada: Nova tura 6. juna

Nakon velikog interesovanja za prve dve vođene ture „Niškog pasoša”, novo izdanje šetnje kroz istoriju, kulturu i identitet Niša biće organizovano u subotu, 6. juna, sa početkom od 18 časova.

Polazna tačka je Evropska kuća Niš, u ulici Vožda Karađorđa 5, a broj mesta je ograničen. Prva vođena tura okupila je veliki broj ljudi koji su kroz razgovor, šetnju i priče o znamenitim mestima imali priliku da grad upoznaju iz drugačijeg ugla. Učesnici su otkrivali kako se istorija Niša prepliće sa identitetom ljudi koji su ga oblikovali, od rimskog Naisusa do savremenog grada. Organizatori ističu da je cilj „Niškog pasoša” da približi bogato istorijsko nasleđe
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