Prijem građana kod direktora Doma zdravlja Niš u subotu

Gradski portal 018 pre 9 minuta  |  redakcija GP018
Prijem građana kod direktora Doma zdravlja Niš u subotu

Građani će u subotu, 6. juna, imati priliku da u direktnom razgovoru sa direktorom Doma zdravlja Niš iznesu svoje predloge, sugestije i primedbe u vezi sa radom ove zdravstvene ustanove.

Prijem će biti organizovan u zakazanim terminima, a cilj je, kako kažu, unapređenje komunikacije sa korisnicima zdravstvenih usluga i bolje sagledavanje njihovih potreba. Prijem građana organizuje rukovodstvo ustanove na čelu sa direktorom prof. dr Miloradom Jerkanom, na inicijativu Ministarstva zdravlja i ministra prof. dr Zlatibora Lončara. Iz Doma zdravlja navode da direktor već 14 godina redovno organizuje susrete sa građanima i razgovore sa pacijentima o
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