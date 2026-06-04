Kolone rastu iz minuta u minut: Vozači iz Crne Gore čekaju bez jasnog objašnjenja

IndeksOnline pre 1 sat
Kolone rastu iz minuta u minut: Vozači iz Crne Gore čekaju bez jasnog objašnjenja

Na više graničnih prelaza između Srbije i Crne Gore tokom jutra formirane su duge kolone vozila, a najveća zadržavanja zabeležena su na prelazu Špiljani.

Prema navodima vozača koji čekaju na ulazak u Srbiju, kolona se konstantno produžava, dok se na prelazu sprovode pojačane bezbednosne kontrole. U redu za ulazak nalazi se više desetina vozila, uglavnom sa crnogorskim registarskim oznakama. Pojedini putnici tvrde da nisu dobili precizno objašnjenje zbog čega su zadržani, već im je rečeno da sačekaju završetak kontrola. Neki od njih navode da čekanje traje više od tri sata. Podsetimo, slična situacija zabeležena je i
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