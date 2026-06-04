AMSS: Zahtevniji uslovi za vožnju zbog povremene kiše, kamioni na Batrovcima čekaju sedam sati

Insajder pre 3 sata  |  Beta
AMSS: Zahtevniji uslovi za vožnju zbog povremene kiše, kamioni na Batrovcima čekaju sedam sati

Promenljivo vreme sa povremenim pljuskovima donosi mokre kolovoze i zahtevnije uslove za vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Foto: Srđan Ilić Vozačima se savetuje oprez i da prilagode brzinu uslovima na putu zbog moguće pojave odrona, kao i nanosa zemlje i blata na pojedinim deonicama. Saobraćaj je van gradskih sredina umeren, dok se na pojedinim deonicama zbog radova odvija usporeno ili uz korišćenje alternativnih pravaca. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Zadržavanja nema ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju
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