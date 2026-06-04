Đedović: Danas dodatni razgovori sa Gaspromnjeftom, pregovori o NIS-u idu u dobrom smeru

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu, da će danas imati dodatne razgovore sa predstavnicima Gaspromnjefta i navela da to što je mađarski MOL zatražio dodatno vreme za pregovore znači da ta kompanija veruje u pozitivan ishod pregovora sa ruskom stranom, kao i da ona očekuje da će pitanje NIS-a biti rešeno.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. Foto: Srđan Ilić Đedović Handanović je rekla da su iz Gaspromnjefta juče potvrdili da se pregovori nastavljaju i da ima još otvorenih pitanja, i dodala da Srbija, sa druge strane, pregovara sa MOL-om. „Ubeđena sam da ćemo naći kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara. Radićemo sve da, pre svega, zaštitimo našu poziciju i interese naše zemlje kada je u pitanju budući rad NIS-a. Ubeđena sam i da pregovori teku u