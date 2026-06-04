Profesor Vujović: Najgora vest za Vučića je ulazak Crne Gore u EU do 2028. godine (VIDEO)

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Profesor Vujović: Najgora vest za Vučića je ulazak Crne Gore u EU do 2028. godine (VIDEO)

Posle upozorenja Bezbednosno-informativne agencije da je bezbednost predsednika Srbije ugrožena ukoliko otputuje u Crnu Goru, misterioznog čarter leta za Tivat i međusobnih optužbi koje su usledile, odnosi Beograda i Podgorice ponovo su dospeli u centar pažnje javnosti. Iako su političke tenzije između dve države prisutne godinama, poslednji događaji otvorili su pitanje da li je reč o još jednoj prolaznoj krizi ili o ulasku u novu fazu zahlađenja odnosa. O tome kako iz Podgorice izgledaju najnoviji sporovi

Foto: Srđan Ilić Govoreći o budućim odnosima Srbije i Crne Gore, Vujović ocenjuje da će ih u narednom periodu obeležiti nove tenzije povezane sa napretkom Crne Gore na evropskom putu. „Mislim da će odnose između Srbije i Crne Gore u narednom periodu obeležiti tenzije koje će biti prouzrokovane dinamikom pridruživanja Crne Gore, odnosno okončanjem pregovora. Po reakcijama zvaničnog Beograda, odnosno predsednika Vučića, mislim da to nije nešto što je prihvatljivo
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