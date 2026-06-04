Protest roditelja ispred Ministarstva prosvete: Traže hitnu smenu direktora Jovine gimnazije

Ispred Ministarstva prosvete u Beogradu u toku je protest roditelja učenika novosadske gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, a grupa roditelja ušla je na sastanak kod ministra prosvete.

Protest ispred Ministarstva prosvete. FOTO: Stefan Miljuš Roditelji su jutros doputovali iz Novog Sada sa samo jednim zahtevom za ministra Dejana Vuka Stankovića: hitna smena direktora škole Radivoja Stojkovića. Poručuju da je ovo borba za opstanak najstarije novosadske gimnazije. Kriza je kulminirala pred sam kraj školske godine. Direktor je suspendovao petoro uglednih profesora, a iz solidarnosti, više od trideset njihovih kolega otvorilo je bolovanje. Nastava je