Slučaj čarter leta za Tivat i dalje nejasan: Šta je bio cilj dolaska 87 muškaraca? (VIDEO)

Insajder pre 1 sat  |  Irena Stević
Slučaj čarter leta za Tivat i dalje nejasan: Šta je bio cilj dolaska 87 muškaraca? (VIDEO)

Šta je bio cilj dolaska 87 putnika, odnosno muškaraca u Tivat, koji su istog dana vraćeni u Srbiju uz objašnjenje da predstavljaju bezbednosni rizik – i dalje nije poznato. Nadležne institucije i Srbije i Crne Gore na ova pitanja – nemaju odgovor. Za sada. S druge strane, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je let organizovao neko iz "njegovog okruženja", ko je želeo da se "bori" protiv negativnih poruka za koje su znali da će biti izložen tokom posete Crnoj Gori.

Er Srbija. Foto: Srđan Ilić Kako je rekao, neimenovani ljudi iz njegovog okruženja su želeli da njemu omoguće "bolje okruženje kom bi se on obradovao“. Dodaje i da je od 87 vraćenih "njih petoro prošlo kroz krivično-pravnu evidenciju“, što je, kako kaže, manji prosek nego na običnom letu ili u autobusu. Ključno pitanje – ko je tačno organizovao čarter let Er Srbije za Tivat – i dalje ostaje bez odgovora. Insajder je pitanja uputio ovoj državnoj kompaniji, ali
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