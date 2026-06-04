Stručnjak za bezbednost iz Crne Gore o putnicima aviona koji su vraćeni iz Tivta: Ne verujem da je neko mislio da to tek tako može proći ispod radara (VIDEO)

Insajder pre 24 minuta  |  Insajder
Stručnjak za bezbednost iz Crne Gore o putnicima aviona koji su vraćeni iz Tivta: Ne verujem da je neko mislio da to tek tako…

Stručnjak za bezbednost Ivan Pekić ocenjuje da poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Tivtu, u okolnostima pojačanih tenzija između Beograda i Podgorice i nakon vraćanja grupe državljana Srbije iz Crne Gore, jeste bezbednosni izazov, ali i da crnogorske službe imaju kapacitet da odgovore na takvu situaciju, i da ni jedan državnik pa ni Vučić ne bi trebalo da strepi od posete Tivtu.

Tivat, foto: Dreizung/Unsplash On je, govoreći o avionu koji je juče vraćen sa aerodroma u Tivtu, naveo da su crnogorske službe sprečile dolazak osoba koje su označene kao operativno interesantne na samit, kao i da su kod njih pronađena sredstva veze i transparenti sa natpisom „Srbija pobeđuje“. „Ono što su Vijesti juče prenele jeste da su Agencija za nacionalnu bezbjednost i Uprava policije spriječile dolazak operativno interesantnih lica, jer su evidentirani kao
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