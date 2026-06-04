U Srbiji danas promenljivo oblačno i malo svežije, temperatura do 26 stepeni

Insajder pre 4 sati  |  Tanjug
U Srbiji danas promenljivo oblačno i malo svežije, temperatura do 26 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije, sa najnižom temperaturom od 13 do 17, a najvišom od 22 do 26 stepeni.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr Na severu i zapadu biće suvo sa sunčanim intervalima, a samo je još ujutro ponegde moguća slaba kratkotrajna kiša, dok će u ostalim krajevima biti mestimično kiše, a sredinom dana i posle podne i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, prenosi Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće slab i umeren, na severu i istoku Srbije pojačan zapadni i severozapadni vetar, uveče u slabljenju i skretanju na južni. I u Beogradu će biti
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