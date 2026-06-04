Zelenski: Rusija je ubila više od 700 dece u Ukrajini od početka rata

Insajder pre 3 sata  |  Tanjug
Zelenski: Rusija je ubila više od 700 dece u Ukrajini od početka rata

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Rusija ubila više od 700 dece u Ukrajini od početka rata.

Volodimir Zelenski Foto: Tanjug/ Christine Olsson/ TT News Agency via AP Zelenski je na Telegramu, povodom Međunarodnog dana nevine dece – žrtava agresije, naglasio da Rusija mora da "snosi odgovornost za svoje zločine", preneo je Ukrinform. "Od početka invazije velikih razmera, Rusija je ubila najmanje 707 mladih Ukrajinaca. Svaka smrt je dete čija je budućnost oduzeta. Rusija mora da bude pozvana na odgovornost za ove zločine", istakao je on. Kako je rekao,
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