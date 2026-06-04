Agencija za atomsku energiju: Nismo mogli da izvršimo inspekciju nuklearnih postrojenja u Iranu

Kurir pre 53 minuta
Agencija za atomsku energiju: Nismo mogli da izvršimo inspekciju nuklearnih postrojenja u Iranu

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) nije mogla da izvrši inspekciju nuklearnih postrojenja u Iranu, pogođenih tokom 12-dnevnog rata u junu prošle godine, piše u poverljivom izveštaju te agencije Ujedinjenih nacija dostavljenom članicama svetske organizacije.

U izveštaju, koji je danas videla američka agencija Asošiejted pres, IAEA navodi da "ne može da pruži bilo kakve informacije o trenutnoj veličini, sastavu ili lokaciji zaliha obogaćenog uranijuma u ​​Iranu, ni o tome da li je Iran obustavio sve aktivnosti povezane sa procesom obogaćivanja uranijuma". Ta agencija UN je upozorila da "nije u mogućnosti da ispuni svoje obaveze u vezi sa zaštitnim merama" koje ima prema Sporazumu o zaštitnim merama u okviru Ugovora o
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