Humanost na delu: Policajci iz Prijepolja učestvovali u akciji dobrovoljnog davanja krvi povodom Dana MUP-a

Pripadnici Policijske uprave u Prijepolju i Regionalnog centra granične policije prema Crnoj Gori i ove godine su, povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, učestvovali u tradicionalnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi.

Akcija je organizovana u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i Službom za transfuziju krvi Opšte bolnice u Užicu. Kao i prethodnih godina, veliki broj policijskih službenika odazvao se akciji, potvrđujući da humanost i solidarnost predstavljaju važan deo policijskog poziva. - Svi koji smo ovde prisutni nadamo se da ćemo učešćem u ovoj akciji nekome pomoći i spasiti život. Pozivam svoje kolege i sve sugrađane da, ukoliko su u mogućnosti i osećaju se zdravstveno