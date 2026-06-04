Humanost na delu: Policajci iz Prijepolja učestvovali u akciji dobrovoljnog davanja krvi povodom Dana MUP-a

Kurir pre 1 sat  |  RINA
Humanost na delu: Policajci iz Prijepolja učestvovali u akciji dobrovoljnog davanja krvi povodom Dana MUP-a

Pripadnici Policijske uprave u Prijepolju i Regionalnog centra granične policije prema Crnoj Gori i ove godine su, povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, učestvovali u tradicionalnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi.

Akcija je organizovana u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i Službom za transfuziju krvi Opšte bolnice u Užicu. Kao i prethodnih godina, veliki broj policijskih službenika odazvao se akciji, potvrđujući da humanost i solidarnost predstavljaju važan deo policijskog poziva. - Svi koji smo ovde prisutni nadamo se da ćemo učešćem u ovoj akciji nekome pomoći i spasiti život. Pozivam svoje kolege i sve sugrađane da, ukoliko su u mogućnosti i osećaju se zdravstveno
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Humanost na delu: Policajci iz Prijepolja učestvovali u akciji dobrovoljnog davanja krvi povodom Dana MUP-a

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