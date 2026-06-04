Investicija vredna 1,16 milijardi dinara: Istorijski arhiv Beograda menja se iz korena – dogradnja rešava dugogodišnji problem sa prostorom

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda izdao je Sekretarijatu za investicije građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i dogradnju Istorijskog arhiva grada Beograda u Ulici Palmira Toljatija.

Reč je o objektu spratnosti P+2, a u okviru predstojećih radova formiraće se objekat spratnosti od P+2 do Po+P+4 ukupne BRGP 11.896,14 m2, od čega nadzemno 10.678,31 m2. Predračunska vrednost planiranih radova iznosi 1,16 milijardi dinara, a projekat za građevinsku dozvolu uradio je Saobraćajni institut CIP. Postojeći objekat Istorijskog arhiva grada Beograda je spratnosti P+2, BRGP 5.655,00 kvadrata. Dograđeni deo objekta je spratnosti Po+P+4, BRGP 5.023,31