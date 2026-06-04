Investicija vredna 1,16 milijardi dinara: Istorijski arhiv Beograda menja se iz korena – dogradnja rešava dugogodišnji problem sa prostorom

Kurir pre 22 minuta  |  eKapija
Investicija vredna 1,16 milijardi dinara: Istorijski arhiv Beograda menja se iz korena – dogradnja rešava dugogodišnji problem…

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda izdao je Sekretarijatu za investicije građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i dogradnju Istorijskog arhiva grada Beograda u Ulici Palmira Toljatija.

Reč je o objektu spratnosti P+2, a u okviru predstojećih radova formiraće se objekat spratnosti od P+2 do Po+P+4 ukupne BRGP 11.896,14 m2, od čega nadzemno 10.678,31 m2. Predračunska vrednost planiranih radova iznosi 1,16 milijardi dinara, a projekat za građevinsku dozvolu uradio je Saobraćajni institut CIP. Postojeći objekat Istorijskog arhiva grada Beograda je spratnosti P+2, BRGP 5.655,00 kvadrata. Dograđeni deo objekta je spratnosti Po+P+4, BRGP 5.023,31
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Srednji kurs dinara za evro 117,3861 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3861 dinara

RTV pre 3 sata
Zvezda i Partizan za pet godina potrošili više od 180 miliona evra

Zvezda i Partizan za pet godina potrošili više od 180 miliona evra

Radar pre 4 sati
Viz er se žali da vlasti pokušavaju da je istisnu iz Beograda, Direktorat odgovara – izmene ne predstavljaju ograničavanje…

Viz er se žali da vlasti pokušavaju da je istisnu iz Beograda, Direktorat odgovara – izmene ne predstavljaju ograničavanje prava saobraćaja

Nova ekonomija pre 1 dan
(Foto) Beograd postaje "svet u malom": Gabon potpisao ugovor za EXPO 2027

(Foto) Beograd postaje "svet u malom": Gabon potpisao ugovor za EXPO 2027

Newsmax Balkans pre 5 sati
Naplata putarine u Republici Srpskoj od sutra deo sistema elektronske naplate TOLL4ALL

Naplata putarine u Republici Srpskoj od sutra deo sistema elektronske naplate TOLL4ALL

RTV pre 7 sati
MIVUS ukazuje na potrebu zdravog i sigurnog stanovanja

MIVUS ukazuje na potrebu zdravog i sigurnog stanovanja

Biznis u regionu pre 9 sati
Mađarski ministar o pruzi Beograd-Budimpešta: Brojna tehnička i bezbednosna pitanja, greške na više nivoa

Mađarski ministar o pruzi Beograd-Budimpešta: Brojna tehnička i bezbednosna pitanja, greške na više nivoa

Radio 021 pre 9 sati

Ključne reči

beogradarhiv

Ekonomija, najnovije vesti »

Investicija vredna 1,16 milijardi dinara: Istorijski arhiv Beograda menja se iz korena – dogradnja rešava dugogodišnji problem…

Investicija vredna 1,16 milijardi dinara: Istorijski arhiv Beograda menja se iz korena – dogradnja rešava dugogodišnji problem sa prostorom

Kurir pre 22 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,3861 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3861 dinara

RTV pre 3 sata
Srednji kurs dinara za evro u četvrtak 117,3861 dinara

Srednji kurs dinara za evro u četvrtak 117,3861 dinara

Telegraf pre 3 sata
Zvezda i Partizan za pet godina potrošili više od 180 miliona evra

Zvezda i Partizan za pet godina potrošili više od 180 miliona evra

Radar pre 4 sati
Ovo su najjeftiniji gradovi za kraći odmor u Evropi! Cene će vas iznenaditi: Detaljan spisak.

Ovo su najjeftiniji gradovi za kraći odmor u Evropi! Cene će vas iznenaditi: Detaljan spisak.

Blic pre 3 sata