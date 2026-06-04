"Prekid vatre SAD i Irana ostaje na snazi"! Tramp: Pregovovori vrlo dobro napreduju

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostao na snazi uprkos nedavnoj razmeni vatre i dodao da pregovori napreduju "vrlo dobro". "Prekid vatre tamo se mnogo razlikuje od prekida vatre u drugim delovima sveta", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, a prenosi CNN. Tramp je ocenio da do potencijalnog napretka u pregovorima može doći već ovog vikenda. Kako je naveo, postoji "razlog"