"Prekid vatre SAD i Irana ostaje na snazi"! Tramp: Pregovovori vrlo dobro napreduju

Kurir pre 2 sata  |  CNN
"Prekid vatre SAD i Irana ostaje na snazi"! Tramp: Pregovovori vrlo dobro napreduju
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostao na snazi uprkos nedavnoj razmeni vatre i dodao da pregovori napreduju "vrlo dobro". "Prekid vatre tamo se mnogo razlikuje od prekida vatre u drugim delovima sveta", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, a prenosi CNN. Tramp je ocenio da do potencijalnog napretka u pregovorima može doći već ovog vikenda. Kako je naveo, postoji "razlog"
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