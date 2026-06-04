Raspust iz snova za decu u Nišu: Besplatne letnje škole sporta, uvedeni i novi kursevi – prijave u toku

Kurir pre 1 sat  |  B92/NišTV
Raspust iz snova za decu u Nišu: Besplatne letnje škole sporta, uvedeni i novi kursevi – prijave u toku

Počelo je prijavljivanje za besplatne letnje škole sporta u Nišu, koje i ove godine organizuju Grad Niš, Sportski centar 'Čair' i Savez za rekreativni sport.

Program je namenjen deci koja žele da letnji raspust provedu aktivno, kroz treninge, rekreaciju i upoznavanje sa različitim sportskim disciplinama. Prijavljivanje traje do 19. juna, a roditelji decu mogu prijaviti onlajn, putem sajta Grada Niša i portala sportskoleto.ni.rs, ali i lično u Savezu za rekreativni sport. Direktorka Sportskog centra 'Čair' Branka Aranđelović ističe da će besplatne škole sporta i ovog leta biti organizovane na više lokacija u Nišu, a da
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