Raspust iz snova za decu u Nišu: Besplatne letnje škole sporta, uvedeni i novi kursevi – prijave u toku

Počelo je prijavljivanje za besplatne letnje škole sporta u Nišu, koje i ove godine organizuju Grad Niš, Sportski centar 'Čair' i Savez za rekreativni sport.

Program je namenjen deci koja žele da letnji raspust provedu aktivno, kroz treninge, rekreaciju i upoznavanje sa različitim sportskim disciplinama. Prijavljivanje traje do 19. juna, a roditelji decu mogu prijaviti onlajn, putem sajta Grada Niša i portala sportskoleto.ni.rs, ali i lično u Savezu za rekreativni sport. Direktorka Sportskog centra 'Čair' Branka Aranđelović ističe da će besplatne škole sporta i ovog leta biti organizovane na više lokacija u Nišu, a da