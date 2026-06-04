Šok za Trampa! Predstavnički dom SAD usvojio rezoluciju za okončanje rata u Iranu! Predlog prošao glasovima predsednikovih republikanaca!

Kurir pre 6 sati  |  Rojters
Šok za Trampa! Predstavnički dom SAD usvojio rezoluciju za okončanje rata u Iranu! Predlog prošao glasovima predsednikovih…

Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio je rezoluciju koja ima za cilj da se okonča rat u Iranu sve dok taj rat ne odobri Kongres, preneo je Rojters.

Na glasanju je rezolucija koju se predložili demokratski predstavnici usvojena sa 215 glasova "za" i 208 glasova "protiv", pri čemu je četvoro republikanskih predstavnika glasalo za usvajanje rezolucije. Kako bi rezolucija stupila na snagu, potrebno je da je usvoji i Senat i da dobije dvotrećinsku podršku u oba doma, kako američki predsednik Donald Tramp ne bi na nju mogao da uloži veto. Prethodne tri rezolucije o ratnim ovlašženjima odbijene su u Predstavničkom
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