Životinje zamenjuju istorijske ličnosti? U toku izbor za novi dizajn britanskih novčanica - jež umesto Čerčila, lisica umesto Tjuringa?

Kurir pre 46 minuta
Životinje zamenjuju istorijske ličnosti? U toku izbor za novi dizajn britanskih novčanica - jež umesto Čerčila, lisica umesto…

Banka Engleske pokrenula je javno glasanje kojim građani odlučuju koje će životinje, ptice i insekti krasiti buduću seriju britanskih novčanica.

U uži izbor ušlo je 18 vrsta, a javnost ima mesec dana da izabere svoje favorite. Među kandidatima nalaze se brojne prepoznatljive vrste iz britanske prirode. U konkurenciji su atlantski tupik, šumska sova, običan vodomar, veliki detlić, velika carska šljuka i orao belorepan, dok se među sisarima izdvajaju divlji zec, evropski jež, siva foka, kuna zlatica i riđa lisica. Na listi su i atlantski losos, golema ajkula, žuti bumbar, livadska žaba, vilin konjic poznat
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Životinje zamenjuju istorijske ličnosti? U toku izbor za novi dizajn britanskih novčanica - jež umesto Čerčila, lisica umesto…

Životinje zamenjuju istorijske ličnosti? U toku izbor za novi dizajn britanskih novčanica - jež umesto Čerčila, lisica umesto Tjuringa?

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