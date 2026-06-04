Životinje zamenjuju istorijske ličnosti? U toku izbor za novi dizajn britanskih novčanica - jež umesto Čerčila, lisica umesto Tjuringa?

Banka Engleske pokrenula je javno glasanje kojim građani odlučuju koje će životinje, ptice i insekti krasiti buduću seriju britanskih novčanica.

U uži izbor ušlo je 18 vrsta, a javnost ima mesec dana da izabere svoje favorite. Među kandidatima nalaze se brojne prepoznatljive vrste iz britanske prirode. U konkurenciji su atlantski tupik, šumska sova, običan vodomar, veliki detlić, velika carska šljuka i orao belorepan, dok se među sisarima izdvajaju divlji zec, evropski jež, siva foka, kuna zlatica i riđa lisica. Na listi su i atlantski losos, golema ajkula, žuti bumbar, livadska žaba, vilin konjic poznat