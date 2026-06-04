Senat odlučuje o profesoru Mihiću – skup podrške ispred Rektorata

Luftika pre 2 sata
Senat odlučuje o profesoru Mihiću – skup podrške ispred Rektorata

Senat Univerziteta u Novom Sadu danas, 4. juna, odlučuje o izboru u zvanje profesora Vladimira Mihića.

Istovremeno Slobodan univerzitet i Nezavisni sindikat Filozofskog fakulteta organizuju skup podrške Mihiću. Slobodan univerzitet i Nezavisni sindikat Filozofskog fakulteta pozvali su kolege, akademsku zajednicu, studente i građane da se “okupe u što većem broju” i, kako su naveli, poruče da javni nastupi “nisu i ne smeju biti mera ocene pedagoškog rada profesora”. “Pravila su jasna, uzdržanost nije opcija. Članovi i članice Senata, na svakom od vas je odgovornost
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