Senat odlučuje o profesoru Mihiću – skup podrške ispred Rektorata

Senat Univerziteta u Novom Sadu danas, 4. juna, odlučuje o izboru u zvanje profesora Vladimira Mihića.

Istovremeno Slobodan univerzitet i Nezavisni sindikat Filozofskog fakulteta organizuju skup podrške Mihiću. Slobodan univerzitet i Nezavisni sindikat Filozofskog fakulteta pozvali su kolege, akademsku zajednicu, studente i građane da se “okupe u što većem broju” i, kako su naveli, poruče da javni nastupi “nisu i ne smeju biti mera ocene pedagoškog rada profesora”. “Pravila su jasna, uzdržanost nije opcija. Članovi i članice Senata, na svakom od vas je odgovornost