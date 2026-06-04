Profesor Mihić sa Filozofskog u Novom Sadu sutra drži javno predavanje ispred Rektorata

Studentska organizacija Glas sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pozvala je sutra na skup ispred Rektorata, nakon što ranije danas profesor tog fakulteta Vladimir Mihić nije izabran u zvanje, čime mu prestaje i radni odnos. Skup je zakazan za sutra u 12 časova.

„Okupljamo se da mu se zahvalimo za znanje, vreme, podršku i sve ono što je godinama nesebično pružao svojim studentima. Ali ovo nije oproštaj. Znamo da nije kraj“, naveli su studenti i dodali da će Mihić sutra održati javno predavanje. Studenti dodaju da je ovo samo privremeni pozdrav. „Verujemo da će, kada struka ponovo bude jedino merilo, profesor Mihić, biti tamo gde mu je i mesto. U amfitetru sa studentima. Do tada, želimo da mu pokažemo da njegov rad nije