Doleće kamikaza-dron i ceo terminal leti u vazduh: Isplivao snimak koji ledi krv u žilama, odmah se digla pečurka

Mondo pre 2 sata  |  Uroš Matejić
Doleće kamikaza-dron i ceo terminal leti u vazduh: Isplivao snimak koji ledi krv u žilama, odmah se digla pečurka

Nadzorne kamere zabeležile su trenutak kada je iranski dron Šahed-136 u sredu pogodio Terminal 1 Međunarodnog aerodroma u Kuvajtu, pri čemu je pričinjena velika materijalna šteta.

Uprkos prvobitnim informacijama prema kojima su kuvajtske vlasti navodile da je aerodrom pogođen fragmentima drona koji je presretnut, najnoviji snimci sa nadzornih kamera pokazuju drugačiju sliku. Na snimcima koje su zabeležile nadzorne kamere jasno se vidi iranski kamikaza-dron Šahed-136 kako u niskom letu pogađa krov jednog od terminala Međunarodnog aerodroma u Kuvajtu. Dodatnu težinu ovoj situaciji daje činjenica da je zgrada Terminala 1 na ovom aerodromu
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