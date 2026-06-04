"Gasprom" produžio snadbevanje Srbije gasom za još tri meseca": Oglasila se ministarka Đedović-Handanović

Mondo pre 11 minuta  |  Aleksandar Blagić
"Gasprom" produžio snadbevanje Srbije gasom za još tri meseca": Oglasila se ministarka Đedović-Handanović

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas u Sankt Peterburgu u Ruskoj Federaciji nakon sastanka sa predsednikom Upravnog odbora kompanije "Gasprom" Aleksejom Milerom da je potvrđeno dodatno snadbevanje gasom Srbije za još tri meseca nakon 30. juna.

Otkrila je da su cene isporuke gasa izuzetno povoljne po Srbiju. "Imala sam veoma dobar sastanak sa gospodinom Milerom, prvim čovekom Gasproma, gde smo pričali o nastavku saradnje na sigurnim isporukama gasa za Srbiju i potvrđeno je dodatno snabdevanje gasom, odnosno produžetak za još tri meseca nakon 30. juna. To je važno za našu zemlju, za naše građane, za našu privredu, jer su to stabilne isporuke, cenovno izuzetno povoljne, ali i zbog fleksibilnosti i zbog
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