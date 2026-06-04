Opasan atmosferski obrt iznad Srbije: Prete jake grmljavine, evo gde će grunuti najjači pljuskovi

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda ( RHMZ), u narednim danima očekuje nas promenljivo vreme sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Nadležni upozoravaju da je pred nama potencijalno rizičan dan zbog opasnosti od naglih vremenskih nepogoda. Četvrtak, 4. jun, donosi pad temperature i promenljivu oblačnost širom zemlje. Građani na zapadu i severu Srbije mogu da očekuju uglavnom suve periode uz sunčane intervale, osim jutarnjih sati kada je moguća slaba kiša. Sa druge strane, u ostalim delovima države biće znatno opasnije, jer se već od sredine dana i tokom popodneva predviđaju intenzivnije