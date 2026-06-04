"Postajem predsednik ABA lige, ovo ću prvo da uradim": Ostoja Mijailović se oglasio posle poraza Partizana

Partizan je izgubio od Dubaija u prvom meču finala ABA lige.

Odmah po završetku meča oglasio se predsednik kluba Ostoja Mijailović. Na društvenim mrežama je potvrdio da postaje predsednik regionalnog takmičenja. "Za nekoliko dana preuzimam funkciju predsednika ABA lige. Jedan od mojih prvih prioriteta biće uspostavljanje punog integriteta takmičenja. Svi oni koji su lične interese stavili ispred interesa lige moraće da snose posledice. ABA ligu smo gradili 25 godina i nikome nećemo dozvoliti da je urušava", napisao je