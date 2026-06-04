Ministarka: Gasni aranžman sa Gaspromom produžen za još tri meseca

Srbija je obezbedila dodatna tri meseca snabdevanja gasom potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović posle sastanka sa predsednikom Upravnog odbora kompanije „Gasprom” Aleksejom Milerom, navodi RTS.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović navela je posle sastanka sa predsednikom Upravnog odbora kompanije "Gasprom" Aleksejom Milerom da je potvrđeno dodatno snabdevanje gasom, odnosno produžetak za još tri meseca nakon 30. juna, navodi RTS. "To je važno za našu zemlju, za naše građane, za našu privredu jer su to stabilne isporuke, cenovno izuzetno povoljne ali i zbog fleksibilnosti i zbog količina koje one nose. O proširenju Banatskog dvora kao važnog projekta za