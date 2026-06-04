MSP Crne Gore: Učinićemo sve da obezbedimo uspešno i dostojanstveno održavanje samita u Tivtu, svima garantujemo bezbedan boravak

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da će u susret samitu u Tivtu učiniti sve da "naše prijatelje, saveznike i partnere dočekamo na najvišem nivou i obezbedimo uspešno i dostojanstveno održavanje ovog za nas važnog međunarodnog događaja". "Crna Gora je kroz svoju istoriju prepoznata kao gostoljubiva zemlja, u kojoj se iskreno radujemo svakom dobronamernom gostu... Kao odgovorna i kredibilna NATO članica, Crna Gora svim svojim gostima garantuje