MSP Crne Gore: Učinićemo sve da obezbedimo uspešno i dostojanstveno održavanje samita u Tivtu, svima garantujemo bezbedan boravak

N1 Info pre 11 minuta  |  N1 Beograd
MSP Crne Gore: Učinićemo sve da obezbedimo uspešno i dostojanstveno održavanje samita u Tivtu, svima garantujemo bezbedan…
Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da će u susret samitu u Tivtu učiniti sve da "naše prijatelje, saveznike i partnere dočekamo na najvišem nivou i obezbedimo uspešno i dostojanstveno održavanje ovog za nas važnog međunarodnog događaja". "Crna Gora je kroz svoju istoriju prepoznata kao gostoljubiva zemlja, u kojoj se iskreno radujemo svakom dobronamernom gostu... Kao odgovorna i kredibilna NATO članica, Crna Gora svim svojim gostima garantuje
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MSP Crne Gore: Učinićemo sve da obezbedimo uspešno i dostojanstveno održavanje samita u Tivtu, svima garantujemo bezbedan…

MSP Crne Gore: Učinićemo sve da obezbedimo uspešno i dostojanstveno održavanje samita u Tivtu, svima garantujemo bezbedan boravak

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MSP Crne Gore: Učinićemo sve da obezbedimo uspešno i dostojanstveno održavanje samita u Tivtu, svima garantujemo bezbedan…

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